"Салют единства" и парад Трампа: в США отмечают День независимости (онлайн)
В Соединенных Штатах Америки отмечают свою 243-ю годовщину со времени провозглашения независимости.
Ровно в полдень на всех американских военных базах устраивают «салют единства» - для этого торжественно палят из главной пушки. А вечером запускают фейерверки.
В тысячах городов и населенных пунктов проходят салюты в честь Дня независимости. У этой традиции - давняя история. Конгресс разрешил использовать пиротехнику при праздновании Дня независимости в 1777 году в Филадельфии. С тех пор это неотъемлемая часть праздника.
В этом году президент США Дональд Трамп пообещал привлечь к праздничным мероприятиям по случаю Дня независимости США в Вашингтоне военную бронетехнику.
Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что «у нас будут выставлены танки на улице».
В ответ на обвинения в расточительстве Трамп отметил, что стоимость военного парада, который состоится в Вашингтоне, очень мала по сравнению с тем, чего оно стоит.
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"Это праздник для всех: молодых и старых. Во время празднования люди собираются на ярмарочных площадях, в парках, на пляжах, улицах, во дворах возле жилых домов. Речь, конечно же, о 4 июля - Дне независимости - Дне рождения Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.
Также американские дипломаты заявили, что 4 июля 1776 года "стало кульминацией борьбы за право американцев на самостоятельное управление и демократическое правление".
"Сегодня США поддерживают людей во всем мире, которые борются за эти самые права и свободы", - говорится в сообщении.