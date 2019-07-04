Atlantic Council: Опыт Украины должен стать уроком для антикоррупционных усилий Армении

История президентства Порошенко — это предупреждение для Пашиняна о том, насколько легко разочаровать избирателей.

Политическая драма в Армении усилилась в середине мая. Тогда суд решил отпустить бывшего президента Роберта Кочаряна в разгар судебного разбирательства из-за обвинений в подавлении протестов в 2008 году. Тогда премьер-министр Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать суды по всей стране, чтобы начать «вторую фазу Бархатной революции».

5 июня глава армянского правительства объявил о своем намерении создать антикоррупционный суд, чтобы очистить от взяточничества систему юстиции своей страны. Все события подчеркивают попытки Пашиняна легитимизировать себя и постреволюционное видение Армении его коалиции, — пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Колби Галихер.

Для этого Пашиняну и его правительству придется провести ключевые реформы, которые он обещал во время протестов в апреле 2018 года. Именно эти протесты привели его к власти. И борьба с коррупцией среди них имеет первоочередное значение. Судьба бывшего президента Украины Петра Порошенко должна указать Пашиняну на опасности, которые скрываются за возможным провалом в очистке от взяточничества судебной системы.

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Автор напоминает, что Порошенко потерпел крупное поражение на выборах, уступив свою должность политическому новичку Владимиру Зеленскому. Чтобы гарантировать себе политическое выживание, армянский премьер должен доказать, что он неутомимый и последовательный двигатель реформ в Ереване и за его пределами.

Как и украинцы, армяне десятилетиями страдали от последствий широкой и безнаказанной коррупции. По словам бывшего посла США в Армении Джона Хефферна, эта проблема была «препятствием для развития Армении и источником недовольства армянского народа». В 20018 году, за индексом восприятия коррупции Transparency International, страна набрала лишь 35 баллов из 100. По этой шкале 0 – это очень коррумпированная страна, а 100 – полностью чистая от взяточничества.

Пашинян прошлого года получил политическую выгоду от бездействия своего предшественника, а также десятилетий экономической стагнации и коррупции, которые дали толчок политическим протестам в Ереване. Он смог добиться поддержки армян, пообещав им сломать статус-кво. Его новая Армения должна была стать свободной от олигархического контроля над политическими и экономическими возможностями. Политика должна проводиться так, как никогда раньше. Выборы должны стать прозрачными и демократичными. А граждане должны принимать активное участие в политическом дискурсе.

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Спустя чуть больше чем через год после «Бархатной революции» большинство обозревателей считают, что Пашинян и его правительство сдержали свои обещания. Они искренне желают начать работу над обузданием коррупции. Правительство криминализировало незаконное обогащение, а летом 2018 года начало беспрецедентную антикоррупционную кампанию против бизнесменов, связанных с предыдущим режимом. В ноябре Пашинян объявил, что в Армении «нет олигархов».

Однако, с выводами не стоит спешить. Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко тоже твердо высказывался о борьбе с коррупцией. Он обещал, что очистит Киев и критические секторы от олигархического влияния. В Украине отреагировали положительно на эти и другие его обещания, отдав ему 56 голосов на выборах в 2014 году.

Но реальный демонтаж политически-экономической системы, построенной на коррупции, которому мало лишь частичного выполнения предвыборных обещаний и принятия антикоррупционных законов, требует еще и политической воли. По словам бывшего посла США в Украине Джона Хербста, Порошенко смог сократить коррупцию в газовой сфере, банковской системе и секторе государственных закупок. Однако, в тех сферах, в которых у него как президента было наибольшее влияние, в частности в судебной системе и прокуратуре, он не достиг значительного прогресса.

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Последствия бездействия Порошенко были драматическими. Его рейтинг поддержки обвалился с около 50% по состоянию на 2014 год до 17% в конце 2015-го. Лишь 5% украинцев говорили, что президент делает достаточно для борьбы с коррупцией. Во время нынешней избирательной кампании слабые успехи в борьбе со взяточничеством дорого ему стоили. Несмотря на достижения в других сферах, в частности в остановке наступления России на Востоке Украины и создании независимой православной церкви, его электоральное поражение подтвердило, что откладывание борьбы с коррупцией в Украине было роковой ошибкой.

Конечно, Пашинян – не Порошенко. Первый — бывший журналист, ставший революционером, попал в тюрьму из-за раздражения прежнего режима его работой. Порошенко же построил большую политическую карьеру, будучи миллиардером, который поддерживал связи с пресловутыми украинскими олигархами. Но они оба пришли к власти, опираясь на обещания одолеть коррумпированные системы, которые они унаследовали. Политическое поражение Порошенко должно стать предупреждением для Пашиняна и его правительства.