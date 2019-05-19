"Второй этап революции": премьер Армении Пашинян призвал к блокированию судов

По словам Пашиняна, его завтрашнее обращение будет направлено на реформирование судебной системы «и установление в этой сфере народной власти».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье, 19 мая, анонсировал начало второго этапа революции и призвал своих сторонников заблокировать здания всех судов в республике.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С 8:30 утра (понедельника - УНИАН), блокируем входы и выходы всех без исключения судов по всей стране, так, чтобы никто не смог войти. В 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире», - написал Пашинян.

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Также он рассказал, что завтрашнее обращение станет «вторым, самым важным этапом армянской революции». Оно будет направлено на реформирование судебной системы «и установление в этой сфере народной власти». Премьер ожидает «всенародную поддержку» в реализации задуманного.

Следует отметить, что у многих сторонников Пашиняна вызвало резкое недовольство вчерашнее решение суда общей юрисдикции Еревана освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу об узурпации власти.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2018 года Пашинян объявил о своей отставке с должности премьер-министра Армении. Такое решение имело целью запустить процесс роспуска действующего парламента - Национальной ассамблеи, и проведения внеочередных выборов. Оппозиционер и лидер протестов Пашинян возглавил правительство Армении в мае 2018 года.

14 января 2019 года Никол Пашинян был снова назначен премьер-министром Армении.