Handelsblatt: Пожар на подлодке «Лошарик» стала горьким дежавю для Путина

Авария сильно бьет по политическому режиму российского автократа и его попытке создать миф о «сильной» России.

Министерство обороны РФ опубликовало лишь короткое сообщение. Первого июля на исследовательской подводной лодке произошел пожар. Но само сообщение появилось через день после инцидента. Экипаж смог потушить огонь на борту, но 14 моряков погибли.

Единственным официальным уточнением была информация о том, что судно только оценивало и проводило замеры на дне «в российских территориальных водах». Ни о причинах пожара, ни о самой субмарине чиновники ничего не сообщали, как и о жертвах или командовании судна, — пишет немецкое издание Handelsblatt.

Вместе с тем, детали катастрофы всплыли на поверхность. Пожар произошел на борту тайного проекта АС-12, известного как «Лошарик». Экипаж атомной подводной лодки состоит из 25 человек. Были сообщения о том, что кроме 14 погибших жертвами могли стать еще 4-5 моряков, которые отравились угарным газом.

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Издание пишет, что новый инцидент на российской субмарине напоминает о гибели подводной лодки «Курск». Российский президент Владимир Путин назвал новую аварию «большой потерей для флота и всей армии». Но это же удар по выстроенной им политической системе.

«Подводная лодка «Лошарик» - это не «Курск». Ситуация в Вооруженных силах РФ в 2019 году не такая, как в 2000-м, когда Путин только заступил на пост президента. Но между катастрофами можно провести параллели. Обе аварии произошли на престижных объектах Северного флота России — на подводных лодках с наивысшим уровнем секретности. Оба судна проходили обучение, когда с ними произошла катастрофа», - говорится в статье.

Издание отмечает, что жертвами пожара на «Лошарике» стало меньше людей, чем во время аварии «Курска» в августе 2000 года. Тогда погибли все 118 моряков. Но все равно это самая крупная катастрофа российского флота за последние 10 лет. К тому же на «Лошарике» присутствовали исключительно офицеры, семь из которых были капитанами, а двое вообще «героями России».

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«На протяжении последних 20 лет Путин создавал миф о «сильной России». При этом, он опирался на модернизацию и интенсивное перевооружение армии. Новые ядерные гиперзвуковые ракеты, очень точные крылатые ракеты, а также атомные подводные беспилотники играли ключевую роль, когда он восхвалял военный потенциал России перед своим переизбранием», - пишет издание.

Вместе с тем, после таких крупных аварий возникает вопрос, правда ли все это и какие стандарты безопасности в армии РФ. Официальных данных о потерях в Вооруженных силах нет с 2010 года. Тогда генеральный прокурор Юрий Чайка говорил о 478 погибших российских военных.

Но уже тогда правозащитники сомневались в этих данных. Например, основательница организации «Право матери» Вероника Марченко говорила о 2-2,5 тысячах погибших российских военных. А после начала войны против Украины Владимир Путин вообще объявил всю информацию о военных потерях своей страны государственной тайной.

Под большим вопросом, узнают ли когда-нибудь россияне, что привело к катастрофе на «Лошарике».

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«Кажется, техника до сих пор важнее, чем человеческая жизнь. Сохранение военной тайны важнее права общества узнать о причинах катастрофы», - пишет издание.

Вполне вероятно, что от вопроса: «Что произошло на «Лошарике»? – в Кремле опять отмахнутся пустым ответом: «Он сгорел». Аналогично Путин отмахнулся от вопроса Лари Кинга о «Курске»: «Он утонул».