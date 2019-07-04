Совбез ООН собрался на консультации из-за авиаудара в Ливии

Генсекретарь ООН Антонио Гутерриш потребовал "независимого расследования" нападения.

Совет безопасности ООН в среду, 3 июля, собрался для закрытых консультаций относительно авиаудара по центру содержания мигрантов в Ливии, в результате которого погибли десятки мигрантов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что представители Агентства ООН по делам беженцев и Департамента ООН по политическим вопросам проинформируют членов Совета Безопасности о ситуации.

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По данным ООН, 2 июля из-за авиаудара по лагерю для мигрантов в городе Таджура погибли по меньшей мере 44 человека, более 130 человек получили тяжелые ранения.

Около 600 беженцев и мигрантов, в частности женщин и детей, находились в центре. Минимум 6000 мигрантов из Эритреи, Эфиопии, Сомали, Судана и других стран сейчас находятся в десятках лагерей в Ливии, которыми управляют ополченцы, обвиняемые в пытках и других злоупотреблениях.

Напряженность в Ливии возросла, когда силы так называемой "Ливийской национальной армии" во главе с Халифой Хафтаром, что контролирует восток страны, начали в апреле наступление, чтобы захватить Триполи, контролируемый признанным ООН правительством и различными ополченцами. Правительство в Триполи обвинило Хафтара в нападении на центр.

Мировые державы разделились относительно того, как реагировать на военную кампанию Хафтара. Соединенные Штаты и Россия отказались поддержать призывы ООН о прекращении огня.