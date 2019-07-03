Der Spiegel: Подводная лодка «Лошарик» могла оставить Европу без интернета

Эксперты говорят, что субмарина, на которой произошел пожар, имеет особое военное назначение.

14 моряков погибли во время пожара на подводной лодке в России. Судно было создано для проведения спецопераций. Например, оно могло работать с проложенными на морском дне кабелями.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel, напоминая, что интернет-связь между США и Европой обеспечивают примерно 20 оптоволоконных кабелей, которые пересекают океан. На протяжении уже определенного времени в НАТО с беспокойством говорят о том, что российские подводные лодки регулярно приближаются к этим критически важным каналам передачи данных.

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Лишь небольшая часть обмена информацией осуществляется через спутники. Остальные – через подводные кабели. Поэтому угроза очевидна. Тот, кто сможет добраться к цифровым артериям, сможет шпионить или даже очень быстро нанести ущерб на много миллиардов долларов.

Очевидно, подводная лодка, которая пострадала в России от пожара, была предназначена для таких миссий. 14 моряков погибли, но об этом случайно стало известно лишь через день после инцидента. В российском Минобороны объяснили, что жертвы отравились угарным газом и задохнулись. Российские СМИ сообщили, что пожар вспыхнул на субмарине АС-12, которую также называют «Лошарик».

«Если информация верна, это будет довольно важно. В таком случае подводная лодка принадлежит Главному управлению глубоководных исследований РФ. Речь идет о подразделении российского Генштаба, которому приписывают тайные операции в стиле Джеймса Бонда», - говорится в статье.

«Это очень непростая субмарина», - сказал эксперт Центра военно-морских исследований Майкл Кофман.

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По его словам, у Главного управления глубоководных исследований РФ в распоряжении фактически «второй военный флот». Его подводные лодки используются для выполнения «особых миссий», таких как сбор информации с морского дна. Они строят там инфраструктуру, в частности, устанавливают датчики для прослушивания и слежения.

Кофман отмечает, что «Лошарик» может погружаться на глубину более тысячи метров. По некоторым оценкам, его возможности значительно шире. И субмарина способна опуститься на 6 тысяч метров. Где именно произошел инцидент, не известно. Такие субмарины тщательно защищены от шпионских глаз. Впрочем, «Лошарика» в прошлом году случайно сфотографировал российский редактор Top Gear на побережье Белого моря.