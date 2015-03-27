Арабские государства создадут единую армию

Об этом сообщаетегипетское телевидение, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Главы МИД обратились к генеральному секретарю Лиги арабских государств (ЛАГ) с тем, чтобы в течение месяца сформировать общие войска. Армия будет предназначена для борьбы с угрозами безопасности путем осуществления быстрых военных интервенций.

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Встрече министров предшествовала военная ооперация Саудовской Аравией против шиитских боевиков (хоуситов) в Йемене. В поддержку Аравии выступили ЛАГ, США, Великобритания, Франция, Турция, Судан, Египет и почти все монархии Персидского залива.