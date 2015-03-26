В Австралии будут ежедневно транслировать англоязычные программы об Украине

Австралийские каналы согласились транслировать ежедневные англоязычные программы об Украине, чтобы противодействовать российской пропаганде.

Об этом в комментарии VIDIA рассказал председатель Союза украинских организаций Австралии (СУОА) Стефан Романов.

Пока еще не известно, какие именно программы могут выходить в эфире австралийского телевидения, впрочем есть договоренности о получасовых англоязычных программах.

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В следующие две недели делегация украинской диаспоры из Австралии проведет ряд встреч с украинскими чиновниками и представителями Администрации Президента, чтобы найти способ борьбы с российской пропагандой.