Саммит лидеров ЕС приостановили из-за несогласования кандидатур на высшие посты в Евросоюзе

Заседание Европейского совета возобновится завтра в 12:00 по киевскому времени.

Президент Европейского совета Дональд Туск приостанавливает саммит лидеров государств и правительств стран-членов Европейского Союза до вторника, 2 июля, из-за невозможности согласования кандидатур на наивысшие должности в ЕС

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн в микроблоге Twitter.

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"Президент Европейского совета Дональд Туск приостанавливает встречe и снова созывает Европейский совет на завтра, на 11:00 (в 12:00 по Киевe - УНИАН)", - заявил пресс-секретарь Туска.

Как сообщал УНИАН, на саммите глав государств и правительств стран-членов Евросоюза, который проходил в Брюсселе 20-21 июня, не было достигнуто соглашение по кандидатурам, которые займут высокие посты в институтах ЕС после выборов в Европарламент. Саммит перенесли на 30 июня.

В то же время, между лидерами ЕС возникли разногласия по согласованию кандидатуры нового президента Еврокомиссии, и Туск прервал саммит для двусторонних встреч с лидерами-стран ЕС. Европейский совет должен возобновить заседание после завершения двусторонних переговоров.