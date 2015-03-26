В Германии запретили радикальную исламистскую группировку

Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер запретил радикальную исламистскую группировку на территории Германии, передает DW.DE. Запрет вышел сегодня утром и охватил 4 федеральных земли - Северный Рейн-Вестфалию, Баварию, Гессен и Шлезвиг-Гольстайн. Речь идет о группе салафитов Tauhid Germany, сообщает официальный сайт федерального министерства внутренних дел Германии.

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Согласно сообщению, около 500 полицейских привлекли к операции по выявлению и аресту подозреваемых в причастности к организации. Хоть полиция изъяла немало доказательного материала, сообщений об арестах не поступало. По словам самого главы ведомства, это стало "четким сигналом для полувоенной и джихадистской сцены".

По данным службы безопасности, Tauhid Germany, которая сама себя называла Team Tauhid Media, насчитывает 30 членов. Впрочем, группа составляет, по мнению министра, опасность. В ведомственном сообщении отмечается, что группа прославляет насильственный "джихад" террористических групп, к примеру, "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

Региональным центром группы стала федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия. Именно здесь произошло наибольшее количество обысков. Здесь задействовали 400 правоохранителей и произведен 21 обыск. Обыски прошли также в Баварии, Гессене и Шлезвиг-Гольштайне. Всего провели 26 обысков. По предварительным данным, полиция конфисковала компьютеры, носители информации, мобильные телефоны, пропагандистские материалы и фотоаппараты. Среди конфискованных вещей и приборов оружия не было.

Министерство внутренних дел Германии считает Tauhid Germany преемницей организации Millatu Ibrahim, которую запретили и распустили еще в 2012 году. В 2013 году запретили похожие союзы DawaFFM и Al-Nussrah. А уже в сентябре 2014 года под запретом оказалась и радикальная организация "Исламское государство".