В доме второго пилота самолета А320 проводят обыск – СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.

Отмечается, что в дом в городе Монтабаур в федеральной земле Райнланд-Пфальц вошла большая группа следователей, один из правоохранителей держал в руках картонную коробку.

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Ранее сообщалось об обыске в квартире Лубитца в Дюссельдорфе, который проводит прокуратура города.

Кроме этого, согласно сообщению, полиция также проводит обыски в квартирах некоторых погибших пассажиров рейса А320 для взятия ДНК для идентификации.