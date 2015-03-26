В доме второго пилота самолета А320 проводят обыск – СМИ
18:47, 26 марта 2015Мир
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Следователи и полиция проводят обыск в доме родителей второго пилота самолета А320, разбившегося в Альпах, Андреаса Лубитца.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий таблоид Bild.
Отмечается, что в дом в городе Монтабаур в федеральной земле Райнланд-Пфальц вошла большая группа следователей, один из правоохранителей держал в руках картонную коробку.
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Ранее сообщалось об обыске в квартире Лубитца в Дюссельдорфе, который проводит прокуратура города.
Кроме этого, согласно сообщению, полиция также проводит обыски в квартирах некоторых погибших пассажиров рейса А320 для взятия ДНК для идентификации.
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