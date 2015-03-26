Второй пилот разбившегося во Франции А320 мог страдать депрессией - СМИ

Об этом сообщил журналистам глава правления Lufthansa Карстен Шпор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что причин, по которым летчик прерывал обучение, Шпор не раскрыл.

Однако, как пишет газета со ссылкой на мать одноклассницы Лубитца, он, возможно, страдал депрессией.

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"Это был хороший молодой человек, - сказала женщина изданию, - из хорошей семьи". По ее словам, несколько лет назад Лубитц сказал ее дочери, что прервал обучение.

"Очевидно, у него было переутомление, депрессия", - сказала женщина. Ее дочь разговаривать с журналистами отказалась.

Немецкие СМИ сообщают, что мужчина жил с родителями в городке Монтабаур на западе Германии (земля Рейнланд-Пфальц), также у него была прописка в Дюссельдорфе. Пилот налетал 630 часов и начал работать в Germanwings в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, ранее Глава Lufthansa заявил, что второй пилот лайнера A320 был полностью готов к полетам.