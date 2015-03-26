К расследованию авиакатастрофы Germanwings может подключиться ФБР – СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

По ее данным, французские власти попросили американское ведомство уделить особое внимание личности второго пилота, 28-летнего гражданина Германии Андреаса Любитца, умышленные действия которого, по данным следователей, привели к катастрофе.

Ранее CNN сообщала, что агенты ФБР во Франции, ФРГ и Испании уже приступили к изучению разведданных, которые могут помочь в расследовании трагедии, и проверке информации о пассажирах лайнера.

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Ранее прокуратура Франции заявила, что второй пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings хотел уничтожить самолет: записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору.

Один из двух пилотов перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.