К расследованию авиакатастрофы Germanwings может подключиться ФБР – СМИ
Власти Франции обратились к ФБР за помощью в расследовании катастрофы авиалайнера А320.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.
По ее данным, французские власти попросили американское ведомство уделить особое внимание личности второго пилота, 28-летнего гражданина Германии Андреаса Любитца, умышленные действия которого, по данным следователей, привели к катастрофе.
Ранее CNN сообщала, что агенты ФБР во Франции, ФРГ и Испании уже приступили к изучению разведданных, которые могут помочь в расследовании трагедии, и проверке информации о пассажирах лайнера.
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Ранее прокуратура Франции заявила, что второй пилот разбившегося в Альпах A320 авиакомпании Germanwings хотел уничтожить самолет: записи бортового самописца показывают, что он контролировал снижение до момента, когда лайнер врезался в гору.
Один из двух пилотов перед аварией оказался за пределами кабины и не смог вернуться обратно. Согласно данным, полученным из "черного ящика", пилот отчаянно пытался вернуться к штурвалу, однако дверь была заблокирована.