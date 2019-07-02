Протесты в Гонконге: полиция пошла на штурм парламента

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

В Гонконге полиция начала наступление на протестующих, часть из которых захватила здание главного законодательного органа - Законодательный совет.

Как сообщает Радио Свобода, полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, находившихся возле админздания.

Ранее, в этот же день, власти Гонконга выступили с заявлением, в котором назвали протестующих «мятежниками». Полиция предупредила протестующих, что ей придется использовать силу, чтобы восстановить порядок.

Протесты проходят в день 22-й годовщины возвращения этой бывшей британской колонии Китаю.

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Недовольство протестующих вызвала попытка правительства принять закон, который позволил бы экстрадицию жителей Гонконга на материковый Китай. Правительство приостановило изменения в законодательство на неопределенный срок, но массовые протесты, начавшиеся три недели назад, продолжаются.

Структура «одна страна, две системы» в Китае предусматривает, что Гонконгу гарантировано право сохранять собственные социальные, правовые и политические системы в течение 50 лет после завершения британского правления в 1997 году. Однако властная Коммунистическая партия Китая все чаще отступает от соглашения, вводя непопулярные правовые изменения.

В настоящее время Гонконг имеет соглашение об экстрадиции только с 20 странами. Если законопроект примут, власти смогут выдавать жителей Гонконга даже правительствам, с которыми у автономии таких договоров нет, - с материковым Китаем, Тайванем, Макао.

Сторонники законопроекта говорят, что благодаря ему автономия перестанет быть «убежищем для преступников». Противники считают, что поправки могут лишить Гонконг части автономии, привести к преследованию политических оппонентов и не гарантируют полного соблюдения прав подозреваемых в преступлениях.

Как сообщал УНИАН, участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться к зданию местного парламента.