Путин обвинил Запад в подготовке антироссийских сценариев

В частности, по его мнению, дестабилизация может произойти во время выборов в 2018 году, на которых он может баллотироваться на четвертый срок президентства, передает радио "Свобода".

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На встрече с сотрудниками Федеральной службы безопасности России Владимир Путин заявил, что западная разведка "планирует акции на период избирательных кампаний 2016-2018 годов".

По его словам, для "сдерживания России" Запад использует "весь набор средств - от попыток политической изоляции и экономического давления до масштабной информационной войны и инструментов специальных служб".

Владимир Путин заявил, что попытки "запугать Россию" никогда не будут иметь успеха.

Отношения между Россией и Западом ухудшились после аннексии Москвой украинского Крыма и поддержки пророссийских боевиков на востоке Украины.