В сети появилось видео с места взрыва российской ракеты на Кипре

На кадрах видно, что горит большой участок территории, а над пожаром поднимается дым.

В сети опубликовали видео с места взрыва на Кипре, который произошел в районе Пентадактилос. Читайте такжеВ результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя На кадрах видно, что горит большой участок территории, а над пожаром поднимается дым. Как сообщал УНИАН, взрывы произошли ночью. Власти Северного Кипра заявляют, что над территорией острова взорвалась российская ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара.

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