Недалеко от столицы Кипра упала российская ракета

Предполагается, что ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на удар со стороны Израиля.

В 10 километрах от столицы Кипра Никосии упала ракета зенитно-ракетного комплекса С-200 российского производства.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на министра иностранных дел непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Кудрета Озерсая.

По словам чиновника, ракета была выпущена системой противовоздушной обороны Сирии в ответ на удар со стороны Израиля. Она взорвалась до столкновения с землей, а ее обломки упали в десяти километрах от столицы Кипра Никосии.

На опубликованных в интернете фотографиях на одном из обломков видны надписи на русском языке.

СМИ сообщают, что в связи со взрывом ракеты никто не пострадал, однако несколько домов, расположенных поблизости к месту падения, селу Ташкент, эвакуировали из-за начавшегося пожара.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8 — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что истребители Военно-Воздушных Сил Израиля в ночь на 1 июля нанесли ракетный удар по окрестностям Хомса и Дамаска. Отмечается, что сирийские системы противовоздушной обороны отбили нападение в пригороде Дамаска.