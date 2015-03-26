В Кремле прокомментировали угрозы Чечни развалить США

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера парламента Чечни Дукувахы Абдурахмановымса с угрозами развалить США и поставлять оружие мексиканским партизанам, сообщает ТАСС.

"Субъекты РФ не могут поставлять специмущество (в другие страны) или торговать специмуществом", - подчеркнул Песков. "Такое невозможно по закону", - отметил он.

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Пресс-секретарь оговорил, что не знаком в деталях с этим заявлением и не знает, чем оно продиктовано.

"Они (подобные заявления) не могут быть согласованы с Москвой", - сказал он. "Не знаю, с чем связано это заявление, но подобные действия (поставки вооружения) противоречили бы российскому законодательству", - добавил Песков.