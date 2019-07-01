Washington Post: Атаки Путина на ценности Запада не удивляют, в отличие от реакции США

Того же дня, когда российский автократ назвал либеральную идею «устаревшей», вместе с ним над этими ценностями насмехался и американский президент.

У презрения России к либеральной демократии давняя история. И в российском неуважении к Западу нет ничего нового. Еще в 1920 году вождь большевиков Владимир Ленин провозгласил, что парламенты «исторически устарели» и их исчезновение – вопрос времени. В 1956 году советский лидер Никита Хрущев заявил, что «история на нашей стороне». СССР, по его словам, побеждал, а Запад – умирал.

«Мы вас похороним», - напоминает слова Хрущева публицистка Энн Эплбаум на страницах Washington Post.

Такой исторический фон интервью, которое президент России Владимир Путин дал изданию Financial Times перед саммитом G20. В разговоре газета подняла ряд вопросов за исключением Украины, что странно. Но в ходе разговора Путин более чем один раз возвращался к теме, которая была бы очень знакомой для Ленина и Хрущева. «Так называемая либеральная идея пережила свою цель», - сказал Путин своему собеседнику. А через несколько минут снова повторил: «Либеральная идея устарела».

Читайте такжеТрамп призвал Путина не вмешиваться в американские президентские выборы 2020 года

Но что это за «либеральная идея», которую якобы пора выбросить на свалку истории? По версии Путина, это праворадикальная карикатура. Для него «либеральная идея» означает, что «мигранты могут убивать, грабить и насиловать безнаказанно». Это означает, что «дети могут играть пять или шесть гендерных ролей». Либеральная идея в глазах Путина не имеет ничего общего правами, свободами или разделом власти, так же как и с судебной независимостью, верховенством закона, защитой частной собственности или всем тем, что делает либеральные общества богатыми и свободными.

Комментарии российского автократа красноречивы. Путин понимает западный либеральный мир и его ценности не лучше, чем интернет-тролли, которым он платит зарплату. Его знания не более совершенны, чем были у Ленина или Хрущева. Но если российская атака на западные ценности были вполне привычными, американская реакция на нее – нет. Когда Хрущев пообещал Западу «похоронить» его, это вызвало возмущение, насмешки, раздражение. Это был вызов, который американские лидеры не могли проигнорировать или проиграть. Но у американцев больше нет таких лидеров. Интервью Financial Times с Путиным вышло утром в пятницу. Того же дня после обеда президент Дональд Трамп уже встречался с российским автократом, смеясь и шутя. Он выгнал группу журналистов.

Читайте такжеТрамп заявил, что на саммите "Большой двадцатки" встречался "с президентами и диктаторами"

«Избавьтесь от их. Фейковые новости – замечательный термин, правда же? У вас в России нет такой проблемы, а у нас она есть», - говорил Трамп.

Безусловно, у России другие подходы к журналистам. Время от времени их арестовывают, запугивают и даже убивают агенты государства. Это то, что происходит, когда нет правил и практик либерального общества, которые могли их защитить. Это мир, более комфортный для деспотов и диктаторов. Никого не удивляет, что Путин отдает ему предпочтение. Как долго американцы будут желать, чтобы ими руководил кто-то, кто соглашается с российским автократом?