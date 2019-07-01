В результате обстрела в Дамаске погибли четыре мирных жителя

Еще 21 человек получил ранения.

В результате ракетного обстрела Дамаска и Хомса Израилем погибли четыре мирных жителя.

Об этом сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на агентство SANA.

Отмечается, что среди погибших - ребенок. Помимо этого сообщается, что 21 человек получил ранения.

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Телеканал "Ихбария" передает, что в городе Сахнайя (юго-западнее Дамаска) взрывной волной повреждены несколько домов, выбиты оконные стекла.

Пока остается неясным, действительно ли мирные граждане пострадали в результате израильского обстрела, вследствие вторичных взрывов или действий сирийских ПВО.

Ранее УНИАН сообщал, что в воскресенье вечером, 30 июня, в сирийской столице Дамаске были слышны взрывы. Согласно местным сообщениям, противовоздушная оборона Сирии использовала "вражеские ракеты", направленные против авиабазы Аль-Меззех. На авиабазе находится штаб-квартира разведки ВВС. В прошлом она подвергалась нескольким предполагаемым авиаударам.

Согласно заявлению министерства обороны Сирии, самолеты ВВС ЦАХАЛа и корабли израильских ВМС нанесли ракетный удар по целям в окрестностях Дамаска, а также в Хомсе.

Как сообщает базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights, целями ударов стали военные объекты режима Башара Асада, Ирана и ливанской террористической организации "Хизбалла".