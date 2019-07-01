Лидеры Евросоюза не смогли выбрать главу Еврокомиссии
Лидеры Европейского Союза не смогли выбрать главу Европейской комиссии.
Об этом в своем Twitter написал официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн.
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Отмечается, что председатель ЕС Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы. Между лидерами ЕС возникли разногласия относительно кандидатуры.
«Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами (cтран ЕС – УНИАН). Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров», - написал Ааманн.
#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed.— Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019
Как сообщал УНИАН, за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где обсуждалось назначение руководителей топ-институтов блока, европейские дипломаты и чиновники заявили, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.
Напомним Тиммерманс пригрозил Центрально-Восточной Европе возвращением границ, если страны региона в дальнейшем будут отказываться принимать беженцев.