Лидеры Евросоюза не смогли выбрать главу Еврокомиссии

Перед саммитом сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.

Лидеры Европейского Союза не смогли выбрать главу Европейской комиссии.

Об этом в своем Twitter написал официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн.

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Отмечается, что председатель ЕС Дональд Туск в ночь на понедельник, 1 июля, прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы. Между лидерами ЕС возникли разногласия относительно кандидатуры.

«Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами (cтран ЕС – УНИАН). Европейский совет возобновится после завершения двусторонних переговоров», - написал Ааманн.

#EUCO suspended by @eucopresident. Tusk will now organise bilateral meetings with leaders. #EUCO will resume once bilaterals completed. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) June 30, 2019

Как сообщал УНИАН, за несколько часов до встречи лидеров ЕС, где обсуждалось назначение руководителей топ-институтов блока, европейские дипломаты и чиновники заявили, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.

Напомним Тиммерманс пригрозил Центрально-Восточной Европе возвращением границ, если страны региона в дальнейшем будут отказываться принимать беженцев.