Воздушное пространство над Йеменом объявлено бесполетной зоной

Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что по аэропорту Саны и авиабазе аль-Дулаими нанесены авиаудары. По сообщению Agence France-Presse, авиация Саудовской Аравии уничтожила ключевые позиции повстанцев.

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Тем временем США потребовали от шиитских повстанцев сложить оружие и вернуться к мирным переговорам. Американские войска не принимают участия в кампании.

Ранее УНИАН сообщал, что в Йемене боевики захватили военную базу.