Воздушное пространство над Йеменом объявлено бесполетной зоной
09:41, 26 марта 2015Мир
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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция объявила воздушное пространство над Йеменом запретной для полетов зоной.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что по аэропорту Саны и авиабазе аль-Дулаими нанесены авиаудары. По сообщению Agence France-Presse, авиация Саудовской Аравии уничтожила ключевые позиции повстанцев.
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Тем временем США потребовали от шиитских повстанцев сложить оружие и вернуться к мирным переговорам. Американские войска не принимают участия в кампании.
Ранее УНИАН сообщал, что в Йемене боевики захватили военную базу.
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