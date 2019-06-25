Во Франции Boeing 777 врезался в здание аэропорта (видео)
07:18, 25 июня 2019Мир
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По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта / Wikimedia Commons
Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.
Об этом сообщает The Daily Star.
Инцидент произошел в Ницце во вторник, 25 июня. Самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.
В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.
Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx— Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) June 24, 2019
Как сообщал УНИАН, в Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.
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