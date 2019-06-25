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Во Франции Boeing 777 врезался в здание аэропорта (видео)

07:18, 25 июня 2019
Мир
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Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта / Wikimedia Commons

Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в Ницце во вторник, 25 июня. Самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.

В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

Как сообщал УНИАН, в Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.

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Теги: #авиакатастрофа#Франция