Во Франции Boeing 777 врезался в здание аэропорта (видео)

По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.

Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта.

Об этом сообщает The Daily Star.

Инцидент произошел в Ницце во вторник, 25 июня. Самолет авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание аэропорта после приземления. Boeing 777 левым крылом задел здание аэропорта. По данным авиакомпании, никто из пассажиров не пострадал.

В связи с инцидентом в аэропорту задержали и отменили несколько рейсов.

Y a de la casse a l'aéroport de Nice, juste ça va coûter des millions 😭😭 pic.twitter.com/21Fn0pgpzx — Bıggıe 🏆6️⃣⭐+🔴⚫💶 (@Biileeeel) June 24, 2019

Как сообщал УНИАН, в Германии в понедельник, 24 июня, столкнулись два истребителя ВВС ФРГ Eurofighter.