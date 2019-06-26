Катастрофа МН17: Malaysia Airlines заплатила родным жертв еще до суда

Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

Авиакомпания Malaysia Airlines заключила досудебное соглашение о выплате компенсации семьям пяти австралийцев, погибших в крушении рейса MH17 над Донбассом.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Отмечается, что соглашение о компенсации было достигнуто с большинством семей погибших в 2016 году, однако некоторые решили действовать через суд.

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На днях должно было начаться восьмидневное судебное слушание, но Malaysia Airlines удалось договориться с родственниками за пределами зала суда.

Сумма сделки не разглашается, но адвокаты потерпевших назвали ее приемлемой.

В исковом заявлении авиакомпании вменяется в вину то, что она осуществляла полеты над "международно признанной зоной конфликта" и должна была знать о запрете Федерального управления гражданской авиации США на полеты там американских авиалайнеров.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежавший 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.