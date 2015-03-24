Российские дипломаты не смогли лишить льгот ЛГБТ-сотрудников ООН

Заявка России с требованием прекратить расширение льгот на семьи сотрудников, которые состоят в браке с лицами своего пола, провалилась в бюджетном комитете Генеральной ассамблеи.

Об этом во вторник, 24 марта, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Россию поддержали 43 страны, за сохранение льгот для сотрудников ООН, состоящих в однополых союзах, высказались 80 государств.

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Ранее статус льгот сотрудников ООН определялся законодательством стран, чье гражданство эти сотрудники имели. С прошлого года, когда Пан Ги Мун заявил о признании всех однополых союзов ООН, льготы доступны для всех сотрудников организации. То есть если российский дипломат, выйдет замуж за француза, им будут положены льготы за счет ООН.

В 2013 году Россия перечислила в Организацию объединенных наций более 62 млн долларов.