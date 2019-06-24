В Саудовской Аравии хуситы атаковали аэропорт, есть пострадавшие

После нападения воздушное движение в аэропорту было прервано почти на час.

Восемь человек получили ранения в результате атаки беспилотника на международный аэропорт Абха в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовский телеканал Al Arabia. В свою очередь, на самом сайте Al Arabia сообщается об одном погибшем и семерых пострадавших.

Ранее йеменское движение хути (хуситы) заявило, что они напали на аэропорты Абха и Джизан в южной части Саудовской Аравии при помощи беспилотников.

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После нападения воздушное движение в аэропорту было прервано почти на час в качестве меры пресечения, однако сейчас оно уже восстановлено.

Al Arabia также отмечает, что из-за атаки пострадала парковка аэропорта.

ОАЭ, Бахрейн, Египет и Кувейт осудили атаку движения хути на аэропорт Абха.

Как сообщал УНИАН, в январе во время парада в провинции Лахдж в Йемене проиранские повстанцы-хуситы при помощи беспилотников атаковали генералов, сбросив на них бомбу.