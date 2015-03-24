Правительство Германии создало кризисный штаб по катастрофе самолета Germanwings

По словам федерального министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, правительство Германии находится в тесном контакте с французскими властями, сообщает DW.DE. Немецкий министр отметил, что он уже связался с французским коллегой Лораном Фабиусом. Обе стороны будут тесно сотрудничать, добавил министр.

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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил в свою очередь, что не исключена ни одна гипотеза о причинах катастрофы лайнера. "Пока нельзя исключать ни одной гипотезы", - сказал Мануэль Вальс, выступая во французском парламенте.

Как сообщалось, все 150 человек, которые находились на борту самолета Airbus A320, который упал во французских Альпах, погибли. "Выживших нет", - заявил заместитель министра транспорта Франции Алан Видали. Установлено, что среди погибших 67 немцев.