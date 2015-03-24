В редакции пропагандистского канала LifeNews проходит обыск: следователи собираются изъять сервера

В редакции одного из главных пропагандистских каналов РФ LifeNews следователи проводят обыски. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает сайт телеканала, передает Дождь.

Как сообщается, изымаются документы компании. Следователи также собираются изъять сервера редакции.

Действия следователей, как уточняется, санкционированы Следственным комитетом.

В сообщении телеканала говорится, что Следственный комитет действует по просьбе правозащитной организации «Сопротивление», которая сообщила следователям о публикации на сайте сведении о преступлениях против несовершеннолетних.

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Помощник директора фонда «Сопротивление» подтвердил Дождю, что следователи пришли с обысками на телеканал после обращения организации.

В твиттере «Открытой России» сообщается, что возможной причиной заявления фонда «Сопротивление» могла стать публикация на сайте телеканала об изнасиловании несовершеннолетней студентки в Новосибирске.