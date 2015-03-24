Шведские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Об этом сообщили в минобороны страны, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. В минобороны Швеции, которая не является членом НАТО, заявили, что перехватила 2 российских бомбардировщика Backfire, которые были в сопровождении двух истребителей РФ Flanker.

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"Отношения между Западом и Россией испортились из-за роли Москвы в конфликте в Украине и аннексии Крыма. В тоже время увеличилась военная деятельность России в Прибалтике", - говориться в сообщении минобороны.