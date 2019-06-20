Протестующие в Тбилиси пытались штурмовать парламент

Полиция пыталась остановить вторжение, не используя спецсредств.

После обнародования ультиматума, протестующие в Тбилиси попытались взять штурмом здание парламента.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на портал Грузия-онлайн, протестующим удалось проникнуть в здание парламента.

Полиция пыталась остановить вторжение, не используя спецсредств.

Митингующие дали властям один час на увольнение председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.

После того, как время, данное на увольнение, закончилось, оппозиция попыталась штурмовать парламент.

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Прибывший на место глава МВД Грузии Георгий Гахария призвал участников митинга прекратить незаконные действие и насилие, передает Би-Би-Си.

"В первую очередь, я призываю каждого гражданина, который стоит на площади и, может быть, выражает справедливый протест, однозначно подчиниться требованиям полиции. То, что тут происходит, называется штурмом государственных институтов", - заявил он журналистам.

По мнению Гахария, беспорядки организованы "определенными политическими силами, пытающимися ввергнуть страну в катастрофу". При этом он выразил готовность уйти в отставку, как того требуют протестующие, "если будет такая необходимость".

В здание парламента вечером в четверг также прибыл премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Как сообщал УНИАН, в Тбилиси тысячи людей вышли на массовые протесты из-за скандала с российским депутатом.