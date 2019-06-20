В США сошел с рельсов поезд, перевозивший боеприпасы

По данным местного шерифа, с рельсов сошло 22 вагона.

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества.

Инцидент произошел незадолго до полудня по местному времени (около 22:00 по Киеву 19 июня) около города Уэллс, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

NBC отмечает, что с рельсов сошли 14 вагонов. В службе общественной безопасности округа Элко отметили, что в задних вагонах перевозили боеприпасы, ручные гранаты, бомбы и нитрат натрия.

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В Федеральной администрации железных дорог США рассказали, что ни в одном из сошедших с рельсов вагонов не было взрывчатки. Ведется расследование инцидента.

При этом офис шерифа округа Элко на своей странице в Facebook сообщает, что с рельсов сошло 22 вагона. В компании Union Pacific Railroad ему сообщили, что в результате разлилось растительное масло. Отмечается, что автомагистраль, закрытую ранее в связи с инцидентом, открыли для движения.

Пресс-секретарь Union Pacific Кристен Саут также подтвердила Reuters, что боеприпасы не были в тех вагонах, которые сошли с рельсов. Она отметила, что никто не пострадал.

Напомним, в феврале этого года в канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов.