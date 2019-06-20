Лидер оппозиции в Британии поддержал проведение нового референдума по Brexit

Организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин выразил поддержку организации второго референдума при любых обстоятельствах дальнейшего развития Brexit.

Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit, пишет НВ со ссылкой на Sky News.

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По словам Корбина, решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников.

Однако, он признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости. Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского союза.