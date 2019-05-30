Шотландия проведет повторный референдум о независимости

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Правительство Шотландии опубликовало законопроект, который предусматривает проведение второго референдума о независимости. Читайте такжеМэй на секретном заседании обсудила с министрами вариант второго референдума о Brexit

Об этом сообщает The Guardian. Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского союза.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Как сообщал УНИАН, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.