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Шотландия проведет повторный референдум о независимости

02:43, 30 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает The Guardian. Референдум будет проведен в случае, если Великобритания все же выйдет из состава Европейского союза.

Глава правительства Никола Стерджен отметила, что повторное голосование должно пройти до 2021 года и дать стране «возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не навязанное нам будущее с Brexit».

Как сообщал УНИАН, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

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Теги: #Шотландия