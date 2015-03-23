Кэмерон заявил, что не будет баллотироваться на пост премьера в третий раз подряд

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не будет баллотироваться на третий срок, если он победит на предстоящих всеобщих выборах 7 мая. Об этом он в понедельник заявил в интервью британской вещательной корпорации BBC, передает ТАСС.

"Нет, - заявил Кэмерон, отвечая на вопрос о планах баллотироваться в третий раз. - Я думаю, что останусь на полный второй срок". "Два замечательно, но три может быть чересчур", - добавил он.

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Среди возможных кандидатов, которые могли бы его заменить, премьер-министр назвал действующую главу МВД Терезу Мэй, министра финансов Джорджа Осборна и мэра Лондона Борис Джонсона.

По его словам, "придет время, когда понадобится свежая пара глаз, и партия консерваторов располагает такими людьми". "Я окружен хорошими людьми, - подчеркнул Кэмерон. - Я не размышляю о третьем сроке".