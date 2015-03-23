Умер "отец сингапурского экономического чуда" Ли Куан Ю
В ночь на 23 марта умер первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю, создатель "экономического чуда" в стране.
Соответствующее сообщение распространил сайт правительства Сингапура, передает ТСН.
Ли Куан Ю умер в возрасте 91 года в госпитале в 03:18 по местному времени (21:18 по Киеву).
Отец-основатель государства Сингапур был госпитализирован 5 февраля с острой пневмонией.
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18 марта состояние его здоровья резко ухудшилось в связи с инфекционным заболеванием, после этого оно оставалось критическим.
Тогда же СМИ распространили ложную информацию о смерти создателя "экономического чуда" Сингапура.
Ли Куан Ю возглавлял правительство Сингапура в течение 31 года и дольше всех премьеров находился при власти. На протяжении трех десятилетий, когда он занимал должность премьера, Сингапур превратился в одну из наиболее развитых стран Азии, несмотря на малые размеры, ограниченное пространство и нехватку природных ресурсов.