В Чикаго под ногами туристов треснул стеклянный пол на 103 этаже (видео)

Стеклянная смотровая площадка находится на уровне 103 этажа небоскреба Уиллис Тауэр.

На небоскребе в Чикаго треснул стеклянный пол смотровой площадки, расположенной на высоте 442 метра.

Как сообщает CBS, защитное покрытие треснуло под ногами туристки с двумя детьми. Они услышали треск, по стеклу пошли трещины. Все трое быстро вышли из стеклянной кабины.

Читайте такжеИтальянские власти обнародовали видео момента обвала моста в Генуе

Больше никто из туристов туда зайти не рискнул. Пострадавших нет.

Это не первый раз, когда стекло кабины лопается. В мае 2014 года произошел такой же инцидент. Но, по словам специалистов, опасности ни в одном, ни в другом случае опасности не было, поскольку трескалось не само стекло, а его покрытие.

Смотровая площадка находится на 103 этаже небоскреба Уиллис Тауэр (Willis Tower) - самого высокого небоскреба американского города Чикаго и второго по высоте здания в США.

Видео: Storyful Rights Management

В Willis Tower есть четыре стеклянных балкона. Туда могут заходить пять человек, сама конструкция выдерживает нагрузку до пяти тонн. Из небоскреба открывается вид на Чикаго и озеро Мичиган.

Видео: CBS Chicago

Как сообщал УНИАН, в Киеве на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста появились трещины на защитном слое стеклопленки на некоторых фрагментах стеклянного пола, основное закаленное стекло не пострадало.