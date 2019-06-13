Washington Post: Чернобыль не вписывается в выдумки Кремля о своем былом «величии»

Похоже, что со времен СССР привычка Кремля врать своим гражданам никуда не делась.

В первом эпизоде сериала «Чернобыль» коммунистический чиновник говорит о том, что реальная угроза – это не радиация от атомной электростанции, которая только что взорвалась, а новости о трагедии. «Мой опыт свидетельствует, что когда люди начинают задавать вопросы о том, что не в их интересах, им нужно просто сказать, чтобы думали только о своей работе и оставили государственные дела самому государству», - говорит партийный деятель с фамилией Жарков, молодые годы которого, судя по виду, прошли во времена большевистского переворота.

«Мы заблокируем город. Никто никуда не уедет. Перережем телефонные линии. Сдержим распространение дезинформации», - размышлял персонаж. И эти его слова встретили не с ужасом, а аплодисментами.

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Эта речь может и драматична, но, как и весь «Чернобыль», она представляет искреннюю попытку разоблачить негуманность, дикое невежество и ложь, которые господствовали в СССР в 1980-х годах, пишет Washington Post. Именно это сделало «Чернобыль» неожиданным хитом в США, обязательным к просмотру этого лета. Но в России сериал ударил прямо в исторический ревизионизм, который проводят правительство страны и СМИ. Они воспринимают критику российского и советского прошлого как атаку на современность страны.

Российское правительство, как и режим Леонида Брежнева во времена СССР, использует былое величие, а главное советскую победу во Второй мировой войне, чтобы легитимизировать автократический режим. День победы остается великим ежегодным праздником военной техники в Москве. Российский президент Владимир Путин даже попытался оправдать пакт «Рибентропа-Молотова», согласно которому Кремль и режим Адольфа Гитлера поделили Восточную Европу, назвав его попыткой СССР сохранить мир после того, как западные страны отказались от своих обязанностей.

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Поэтому не удивительно, что прокремлевские СМИ восприняли «Чернобыль» и американский восторг сериалом как особую обиду. Государственная газета «Аргументы и Факты» вышла с заголовком: «Стена лжи: сериал «Чернобыль» - это великолепное пропагандистское оружие». Ее автор Андрей Сидорчик утверждает, что фильм – это «троянский конь» большой атаки против истории Советского Союза.

«Посмотрите на рейтинги, аудитории это нравится», - жалуется российский автор, - «А потом с развитием сюжета они постоянно скармливают зрителям что-то о Голодоморе, сталинском терроре и сравнивают советских солдат с войсками Гитлера».

На страницах «Экспресс-газеты» автор Юрий Ткачев назвал сериал о Чернобыле «чрезвычайной пропагандистской победой» американцев.

«Единственный, кто в сериале был похож на супергероя, это Михаил Горбачев, которого традиционно считают на Западе великим реформатором, автором гибели коммунистической идеологии», - говорилось в российской статье.

Горбачева в России часто проклинают и игнорируют, поскольку он возглавлял СССР в его последние годы перед распадом. Поэтому любое позитивное изображение Горбачева на Западе вызывает подозрения. Теперь государственный телеканал «НТВ» объявил, что создаст собственный сериал о Чернобыле на основе безосновательных обвинений ЦРУ в организации катастрофы на ЧАЭС.

Реакция кремлевских СМИ на «Чернобыль» иллюстрирует принцип, на котором построена вся теория Путина о том, как история России и прошлое связаны между собой. Прошлое, согласно взглядам Москвы, нужно переосмыслить как период национального величия, чтобы современные политические обещания возродить силу дома и за рубежом получили хоть какой-то смысл. Если же в прошлом много трагедий или нищеты, оно не может быть моделью для современности.

«Нельзя стать снова «великим», если ты никогда таким не был. Чернобыль вряд ли единственный случай, которого касается это правило. Российское правительство оправдывает сталинские чистки. Половина российской молодежи не знает о них вообще», - пишет издание.

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Сериал «Чернобыль» изображает СССР как страну Третьего мира, а не великую мировую державу. Операторы ЧАЭС понятия не имеют, что делают. У пожарных нет нужного защитного оборудования. Лидерам СССР нужно попросить Запад о помощи в ликвидации последствий катастрофы. Сериал в конце концов сочувствует тому, какие тяжелые решения пришлось принимать советскому руководству и на какой героизм пошли обычные люди. Но в нем четко понятно, что система не функционирует.

Вместе с тем, «Чернобыль» - наиболее серьезная попытка достаточно четко изобразить СССР на данный момент. И российские зрители, похоже, признали это. Фильм получил 9,1 баллов на сайте «Кинопоиск», который является аналогом IMDb в России. СССР может и развалился. Но реакция Кремля и лояльных к нему критиков демонстрирует, что с определенной точки зрения в российском обществе с тех времен ничего не изменилось. Обвинение внешних сил в катастрофах, чтобы защитить представление о былом национальное величии, не могли гарантировать СССР большое будущее в 1986 году. И эта стратегия не сработает для России и сейчас.