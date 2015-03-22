В США сошел с рельсов поезд с метанолом
10:49, 22 марта 2015Мир
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Грузовой поезд сошел с рельсов в американском штате Техас недалеко от городка Вэлли-Миллс.
REUTERS
По словам прибывших на место происшествия сотрудников экстренных служб, с рельсов сошли, в том числе пять цистерн с метанолом. Произошла небольшая утечка жидкости, возгорания нет, сообщает ТАСС.
В целях предосторожности власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих домов.
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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли в результате схода с рельсов поезда в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны. В министерстве путей сообщения Индии сообщили о начале расследования.
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