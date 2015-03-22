В США сошел с рельсов поезд с метанолом

По словам прибывших на место происшествия сотрудников экстренных служб, с рельсов сошли, в том числе пять цистерн с метанолом. Произошла небольшая утечка жидкости, возгорания нет, сообщает ТАСС.

В целях предосторожности власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих домов.

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что по меньшей мере 22 человека погибли в результате схода с рельсов поезда в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны. В министерстве путей сообщения Индии сообщили о начале расследования.