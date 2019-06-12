The Atlantic: Репрессивная машина России вырывается из-под контроля Путина

Быстрое решение дела против Голунова указывает на то, что Кремлю его преследование было не очень нужно.

В течение нескольких дней после ареста журналиста Ивана Голунова десятки репортеров и публичных лиц стали буквально выстраиваться в очередь на проведение особой русской формы неповиновения – «единоличного протеста». Демонстранты в России должны получать разрешение от властей на акции, нацеленные против них же. Поэтому, чтобы избежать запрета, люди выходят на улицы самостоятельно с плакатом в руках. Тем временем, неподалеку собирается толпа готовых заменить демонстранта, чтобы он отдохнул.

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Как пишет The Atlantic, законодательство России запрещает стоять двум отдельным участникам одиночных протестов на расстоянии 50 метров друг от друга. Поэтому у главного управления полиции Москвы появились три «одиночных пикета», которые проводились одновременно, с целью привлечь внимание к аресту журналиста. Власть впоследствии признает его ошибочным под давлением внимания российских СМИ, а также мирового сообщества. Продержав Голунова в тюрьме несколько дней, полиция России сняла с него обвинения. А министр внутренних дел РФ объявил, что уволит двух офицеров за этот арест.

Однако, кроме иллюстрации лазеек в российском законодательстве относительно протестов и унижения некоторых чиновников, эпизод с Голуновым разоблачает еще одну проблему: Владимир Путин не контролирует события в России и деятельность его силового аппарата. Хоть российский автократ действительно имеет чрезвычайную власть в стране, последний эпизод обличает диссонанс между тем как его видят за рубежом, и пределами его возможностей в реальности.

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Голунов работал репортером на сайте Meduza. Незадолго до ареста он писал о коррупционных делах заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, а также о причастности офицера разведки России к сомнительному похоронному бизнесу. Журналиста обвинили в торговле наркотиками, хотя он утверждал, что ему подбросили вещества. Его арест затмил Экономический форум в Санкт-Петербурге, который имел особое значение для Путина. Ведь его участником в этом году стал лидер Китая Си Цзиньпин.

«Весь пресс-центр форума говорил лишь о Голунове. Никто не мог сосредоточиться на Путине и Си Цзиньпине», - сказала заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Ольга Бычкова.

Согласно данным компании Brand Analytics, в последний день форума в Санкт-Петербурге имя журналиста упомянули в социальных сетях 34 тысячи раз. И это даже больше, чем имя самого Путина. Короче говоря, эпизод отвлек все внимание общества от встречи с китайским лидером, на широкое обсуждение которой российский автократ рассчитывал. Вряд ли это то, к чему стремилось правительство с самого начала.

«Кремль не хотел бросить Голунова за решетку», - сказала изданию директор Human Rights Watch в Москве Татьяна Локшина.

Арест журналиста и его быстрое оправдание стало последним примером того, что у власти Путина существуют пределы. Аналитики и критики говорят, что существует определенный уровень свободы действий для правительства и чиновников из служб безопасности, которые убеждены, что могут действовать по молчаливому согласию Кремля.

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К примеру, в начале этого года премьер-министр Дмитрий Медведев изо всех сил пытался в Сочи убедить бизнесменов и экономистов в том, что Россия – стабильная для инвестиций страна. А на следующий день спецслужбы арестовали американского инвестора Майкла Калви.

«Среди московских элит ходит популярная шутка о том, что Путин – лишь аватар российских спецслужб. Он живет в пузыре, его кормит система и он больше не может ее контролировать», - сказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Лучшим доказательством правдивости этой шутки издание называет отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании. Жертвы смогли выжить. А виновными в нападении оказались два агента российской разведки. Москва, конечно же, отрицала свою причастность. Но из-за международного возмущения ряд столиц Запада выдворили российских дипломатов, которые были шпионами.

«Операции вроде этой или ареста Голунова могут происходить не с благословения российских лидеров, а в серой, полукриминальной зоне, которую Путин не может контролировать», - сказал изданию прокремлевский политолог Юрий Крупнов.