Авария на Дунае: суд в Венгрии выпустил под залог арестованного украинского капитана

Украинца освободили под залог в 53 тысячи долларов.

В Венгрии суд выпустил под залог 64-летнего украинского капитана круизного лайнера Viking Sigyn, который столкнулся на Дунае в Будапеште с туристической лодкой «Русалка», в результате чего тот затонул.

Об этом сообщает Reuters.

Авария произошла две недели тому назад. На борту «Русалки» находились 35 человек - туристы из Южной Кореи и члены экипажа. 26 из них и двое венгров - членов экипажа погибли. Эту трагедию называют самой ужасной катастрофой на Дунае за последние полвека.

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Прокуроры заявили, что украинского капитана лайнера Юрия Ц. из Одессы арестовали по подозрению в неправомерных действиях.

Команда защитников украинца сообщила, что он подавлен из-за этой трагедии, но отрицает какую-либо вину.

Правительство Южной Кореи официально просил держать украинца под стражей, а также направил в Венгрию дайверов и должностных лиц для оказания помощи в проведении расследования.

Однако адвокат украинца Габор Тот подчеркнул, что апелляционный суд Будапешта подтвердил решение об освобождении украинца под залог в размере 15 млн венгерских флоринов (53 тыс. долларов).

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Будапеште на реке Дунай произошло столкновение прогулочного катера с круизным лайнером. В результате аварии катер перевернулся и затонул.

30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера 64-летнего украинца, а 1 июня суд его арестовал.