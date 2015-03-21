В США сказали, когда дадут Украине оружие
00:17, 21 марта 2015Мир
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В Вашингтоне пока не приняли решения опоставках летального вооружения Украине, дальнейшее развитие ситуации американская администрация увязывает с выполнением Минских соглашений.
Вопрос о поставках летального вооружения Украине США увязывают с выполнением Минских соглашений / УНИАН
Об этом сообщила помощник госсекретаря США по вопросам Евразии и ЕвропыВиктория Нуланд на Брюссельском форуме, передает "Апостроф".
«Мы наблюдаем за тем, что происходит на месте. Мы работаем над лучшим результатом - полным выполнением минских соглашений, но если этого не случится, то это изменит нашу позицию», - заявила Нуланд.
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Ранее президент США Барак Обама заявлял, что на нынешнем этапе американское летальное оружие для Украины может только усилить конфликт.
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