В США сказали, когда дадут Украине оружие

Об этом сообщила помощник госсекретаря США по вопросам Евразии и ЕвропыВиктория Нуланд на Брюссельском форуме, передает "Апостроф".

«Мы наблюдаем за тем, что происходит на месте. Мы работаем над лучшим результатом - полным выполнением минских соглашений, но если этого не случится, то это изменит нашу позицию», - заявила Нуланд.

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