Суд запретил группе девушек-подростков покидать пределы Британии
21:14, 20 марта 2015Мир
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Суд Лондона запретил пятерым девушкам, изъявившим желание отправиться в Сирию, выезжать за пределы Англии и Уэльса.
Суд Лондона отобрал паспорта у молодых британок, хотевших уехать в Сирию / abnews.ru
Предположительно, девушки намеревались присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", передает Би-би-си.
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У девушек, двум из которых 15 лет и трем - 16 лет, были конфискованы паспорта.
Напомним, в феврале трем школьницам из Лондона удалось улететь в Турцию и пересечь границу с Сирией, а затем вступить в ряды "Исламского государства".
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