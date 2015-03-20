Суд запретил группе девушек-подростков покидать пределы Британии

Предположительно, девушки намеревались присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", передает Би-би-си.

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У девушек, двум из которых 15 лет и трем - 16 лет, были конфискованы паспорта.

Напомним, в феврале трем школьницам из Лондона удалось улететь в Турцию и пересечь границу с Сирией, а затем вступить в ряды "Исламского государства".