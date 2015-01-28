Около 550 женщин из Западной Европы присоединились к "Исламскому государству"
15:48, 28 января 2015Мир
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По данным исследования, многие женщины не представляли себе, какой на самом деле будет их новая жизнь, но уже не смогли вернуться.
REUTERS
Около 550 женщин из стран Западной Европы вступили в ряды "Исламского государства" в Сирии и Ираке, свидетельствуют данные исследования, передает BBC.
Авторы доклада, подготовленного в Институте стратегического диалога, задаются вопросом, почему некоторые женщины готовы бросить все и рисковать жизнью ради того, чтобы жить на контролируемой боевиками территории.
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Среди главных причин – личные потрясения и желание выйти замуж за джихадиста.
По данным исследования, многие женщины не представляли себе, какой на самом деле будет их новая жизнь, но уже не смогли вернуться.
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