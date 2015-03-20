Бжезинский: экономические проблемы мешают России построить империю

Такое мнение высказал бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Збигнев Бжезинский, передает радио "Свобода". "Россия стремится к построению империи, кое-кто считает, что это возможно, даже более чем возможно. Но внутренняя слабость и экономические проблемы не позволяют это сделать", - заявил Збигнев Бжезинский в Брюсселе во время форума, организованного немецким Фондом Маршалла.

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"Нам нужно найти баланс между политикой, которую мы предлагаем России и в то же время, чтобы убедить Россию, что пересечение определенной линии слишком дорого для нее будет стоить", - отметил Збигнев Бжезинский.