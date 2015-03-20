Турция продолжит отстаивать на международной арене права крымских татар - Эрдоган

19:06, 20 марта 2015
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что его страна продолжит отстаивать права крымских татар на международной арене.

Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Эрдоган выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать и оберегать права всех этнических и религиозных групп, и в первую очередь это касается крымских татар.

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"Мы непосредственно наблюдаем за положением крымских татар, которые уже год находятся под постоянным давлением. И мы будем продолжать выносить на повестку дня проблемы наших братьев как на уровне двусторонних контактов, так и на любой международной платформе", - отметил Эрдоган.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению председателя Меджлиса Рефата Чубарова, украинские военные должны были поддержать крымских татар еще в феврале 2014-го.

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