Турция продолжит отстаивать на международной арене права крымских татар - Эрдоган

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

Эрдоган выразил надежду, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать и оберегать права всех этнических и религиозных групп, и в первую очередь это касается крымских татар.

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"Мы непосредственно наблюдаем за положением крымских татар, которые уже год находятся под постоянным давлением. И мы будем продолжать выносить на повестку дня проблемы наших братьев как на уровне двусторонних контактов, так и на любой международной платформе", - отметил Эрдоган.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению председателя Меджлиса Рефата Чубарова, украинские военные должны были поддержать крымских татар еще в феврале 2014-го.