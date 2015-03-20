Евросоюз сдал большой экзамен в вопросе санкций против России - премьер Польши

Как сообщает РАР, об этом заявила премьер-министр Польши Эва Копач после завершения двухдневного саммита Совета ЕС, на котором было принято решение продлить санкции против России до конца этого года.

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"Я очень довольна, что нам удалось сохранить солидарность Евросоюза в контексте политики санкций против России. Это большой тест, и этот тест ЕС сдал", - сказала она.

По словам Копач, этого результата удалось достичь не только благодаря "мозольному труду" политиков из Германии и Франции, но также благодаря усилиям Польши в рамках «Вышеградской четверки».

"То, что не было сопротивления, чтобы эта запись (о продлении санкций) была конкретной и без сопротивления принята в заключениях, является результатом нескольких недель работы перед заседанием Совета ЕС", - сказала она.