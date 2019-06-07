В Доминиканской Республике при странных обстоятельствах погибли трое американцев (видео)

Первой умерла 41-летняя женщина из Пенсильвании. За несколько дней из жизни ушла пара из штата Мэриленд.

В Доминиканской Республике за одну неделю при странных обстоятельствах погибли трое американских туристов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте также"Бутылка красивая": сын Алибасова рассказал, как его отец умудрился выпить жидкость для чистки труб

Первой умерла 41-летняя женщина из Пенсильвании. Она как раз была с мужем в баре, вдруг пожаловалась на плохое самочувствие, потеряла сознание и больше не очнулась.

За несколько дней, в том же отеле из жизни ушла пара из штата Мэриленд. Вскрытие показало, что причиной смерти всех трех стала легочная недостаточность. Сейчас курорт проверяют эпидемиологи.

Местная власть убеждает, что трагические случаи не связаны между собой. Так ли это – покажет токсикологическая экспертиза, результаты которой ожидаются сегодня.

Как сообщает УНИАН, 19 апреля в одном из баров мексиканского города Минатитлан, штат Веракрус, вооруженные люди расстреляли посетителей, которые принимали участие в семейном празднике.