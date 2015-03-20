В Уругвае разбился пассажирский самолет
08:09, 20 марта 2015Мир
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Аргентинский самолет с восемью пассажирами и двумя членами экипажа разбился в Уругвае.
Большинство пассажиров самолета были аргентинцами / alexcheban.livejournal.com
Местные СМИ сообщают о как минимум трех погибших. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Самолет Beechcraft C 90 потерпел крушение вскоре после взлета по пока не известным причинам. Место его падения находится в 15 км от уругвайского курортного города Пунта-дель-Эсте.
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Большинство пассажиров самолета были аргентинцами. Также на борту находился гражданин Португалии.
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