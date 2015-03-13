В Альпах при аварийной посадке самолет задел лыжницу винтом

Небольшой аэроплан не смог набрать высоту после взлета и пошел на вынужденную посадку, передает Би-би-си. Он чудом не задел группу школьников, избежал столкновения с линией фуникулера и смог перелететь через лес.

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Пилот посадил его на склон горы, но под самолет попала лыжница. Вращающийся пропеллер нанес ей серьезные повреждения.

Это произошло на курорте Авориа. Местные спасатели сказали, что избежать большого числа жертв удалось только чудом.