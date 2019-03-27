Папа Римский не разрешил верующим целовать свой перстень (видео)

Для новоизбранного Папы изготавливают новое кольцо, как правило, из золота. Но Папа Франциск в целях экономии попросил изготовить его перстень из позолоченного серебра.

Папа Римский Франциск отдергивает руку, когда люди пытаются поцеловать его кольцо. Как отмечается, такое поведение вызвало много критики. Защитники понтифика в свою очередь говорят о том, что тот заранее просил верующих не целовать его кольцо, поэтому им не стоит оскорбляться.

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Об этом сообщает The Independent. Причина такого поведения точно неясна. Согласно традиции, поцелуй кольца трактуется как знак уважения к церкви. При этом священник-иезуит Рассэл Поллитт заявил, что стоит отказаться от традиции целования папского перстня. По его словам, это заимствование из монархий.

«Многое из помпезности вокруг понтификов должно быть отменено», - заявил Поллитт. «Католики вспоминают, что даже бывший Папа Бенедикт XVI и его предшественник Иоанн Павел II не любили, когда верующие целовали им руки», - пишет Reuters.

«Иногда ему это нравится, иногда нет. Все очень просто», - заявил один из помощников Папы Римского на условиях анонимности.

Pope Francis repeatedly withdrew his hand as a long line of people tried to kiss his ring, causing reaction from conservative Catholics https://t.co/pPtl18N2vepic.twitter.com/m5Q5ctH07y — Reuters Top News (@Reuters) 27 марта 2019 г.

Папский перстень (который еще называют «перстнем рыбака») - один из символов авторитета понтифика. Кольцо должно напоминать, что Папа является преемником апостола Павла, который по роду занятий был рыбаком. Как только Папа умирает, перстень немедленно уничтожается, чтобы засвидетельствовать конец его правления.

Для новоизбранного Папы изготавливают новое кольцо, как правило, из золота. Но Папа Франциск в целях экономии попросил изготовить его перстень из позолоченного серебра.

Как сообщал УНИАН, ранее Ватикан решил открыть секретные архивы времен Второй мировой войны.